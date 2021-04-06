Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişin artması, e-ticaret sitelerinin çalışanlarının üstündeki iş yoğunluğunu arttırdı. Bu yoğunlukla birlikte internetten satışın dev markası Amazon; çalışanlarının mesai saatlerini insanlık dışı şartlarda geçirdiği hatta tuvalete gidemeyip pet şişelere idrarlarını yaptıklarını iddiaları sonrası sarsıldı.
OLAYA SİYASETÇİLER DE DAHİL OLDU
Sputnik'in haberine göre; Olaya siyasetçilerin de karışmasıyla birlikte kriz daha da büyüdü. İddialarla ilgili ABD'nin Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek ''Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken" dedi.
Amazon'dan Pocan'a yanıt ise "Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı" ifadeleriyle geldi.