TUVALET BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLARMIŞ

Yayınlanan mesajda, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını ve Pocan'a bir özür borçlu olduklarını kabul eden şirket, 'büyük bir sürücüsü kitlesi olduğunu ancak bu konuda mevcut çalışanlara odaklanmak yerine merkezlere odaklandıklarını, bu birimlerde düzinelerce tuvalet olduğunu ve çalışanların istedikleri zaman tuvalete gitmekte özgür olduklarını' ekledi. Amazon yayınladığı açıklamada; sürücülerin çoğunlukla trafikte ve kırsal yollarda bulunmaları nedeniyle tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini ve pandemi sırasında umumi tuvaletlerin kapalı olmasının da sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.