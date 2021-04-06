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    'da korkunç olay! 'ın eski sahibi  ve eşi 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi

    , spor giyim markası 'ın eski sahibiydi. Şike ve yolsuzluk iddialarıyla manşetlerden düşmedi. Şimdi de hırsızlıkla gündeme geldi. Eşiyle birlikte, 4 hırsız tarafından elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Gördüğü şiddet, tüyler ürpertti!

    Dünya, dün Fransa'nın başkenti Paris'e kilitlendi. Spor giyim markası Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie (78) ve eşi Dominique Tapie'nin (70), milyon dolarlık malikanesine giren hırsızlar, polis ekiplerini hareketlendirdi.

    Korkunç olay dün gece meydana geldi. Tapie çiftinin Paris'in güneydoğusundaki Combs-la-Ville bölgesinde bulunan evine hırsız girdi. Kapüşonlu ve siyah giyinmiş 4 kişi, Tapie çiftini elektrik kablolarıyla bağlayıp etkisiz hale getirdi.

    Bir saat içinde çok sayıda mücevher ve iki Rolex saati alan hırsızlar ikiliyi sopayla döverek darp etti. Ardından evi terk etti. Ellerini çözmeyi başaran Dominique Tapie, hemen komşusunun evine giderek polise haber verdi.

        Olay yerine giden ekipler, kamera görüntülerini tek tek inceledi. Combs-la-Ville Belediye Başkanı Guy Geoffroy, hırsızların yakalanması için özel ekip kurulduğunu söyledi.

        EN TEPEDEN DİBİ GÖRDÜ
        Bernard Tapie, 1943'te İspanyol göçmeni yoksul bir ailenin oğlu olarak Paris'te dünyaya geldi. Batan şirketleri satın almaya yöneldi. 1989'da ünlü spor markası Adidas'ı alarak iş dünyasına girdi. Sahibi olduğu futbol kulübü Olimpik Marsilya'nın ilk Şampiyonlar Ligi kupasını almasıyla daha da ünlendi.

        Ancak takım, şike iddialarıyla gündeme geldi. Bu nedenle 6 ay cezaevinde kalan Tapie, Fransız bankalarını dolandırdığı için 1995'te 135 milyon euro tazminat ödedi. İflas etti...

            AKILLARA SARAR GELDİ
            Olay, akıllara Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın yaşadığı soygunu getirdi. 2019'da Eskişehir'deki evlerinde rehin alınan Sarar çifti, soyguncular tarafından darp edilmişti. 1 milyon dolar ve 1 milyon euro isteyen hırsızlardan biri, çiftin Moldova uyruklu çalışanı Iulia D. çıkmıştı.
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