Dünya, dün Fransa'nın başkenti Paris'e kilitlendi. Spor giyim markası Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie (78) ve eşi Dominique Tapie'nin (70), milyon dolarlık malikanesine giren hırsızlar, polis ekiplerini hareketlendirdi.
Korkunç olay dün gece meydana geldi. Tapie çiftinin Paris'in güneydoğusundaki Combs-la-Ville bölgesinde bulunan evine hırsız girdi. Kapüşonlu ve siyah giyinmiş 4 kişi, Tapie çiftini elektrik kablolarıyla bağlayıp etkisiz hale getirdi.
Bir saat içinde çok sayıda mücevher ve iki Rolex saati alan hırsızlar ikiliyi sopayla döverek darp etti. Ardından evi terk etti. Ellerini çözmeyi başaran Dominique Tapie, hemen komşusunun evine giderek polise haber verdi.