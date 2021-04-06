"İLİŞKİMİZ ORTAK BİR ACIDAN OLUŞTU"

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Hunter Biden, "Sanırım insanlar bu ilişkiyi anlamakta zorluk çekti, aslında haklılar. Gerçekten onları da anlıyorum. Bu benim için açıklaması zor bir şey, çünkü ilişkimiz ortak bir acıdan oluştu. Birlikteydik ve doğru olanı yapmaya çalışıyorduk." diye konuştu.



Beau Biden ile eşi Hallie

"HERKES BENDEN UZAKLAŞTI"

Ayrıca Hunter, bu acıdan doğan aşkın bir umuda dönüştüğünü söyledi.

Biden'ın oğlu ayrıca bu ilişki yüzünden hem kişisel, hem de iş hayatında birçok kişinin ondan uzaklaştığını belirtti.