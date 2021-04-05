FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.