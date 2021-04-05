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    • 05.04.2021 23:18
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    açıkladı: Bir sahası büyüklüğünde hızla ya yaklaşıyor

    'nden () çarpıcı bir açıklama geldi. Bir in 'ya hızla yaklaştığı belirtilirken asteroidin büyüklüğünün bir sahası büyüklüğünde olduğu aktarıldı...

    İHA
    Hızla yaklaşıyor!

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) çarpıcı bir açıklama geldi.

    "2021 AF8" İSİMLİ ASTEROİD DÜNYAYA YAKLAŞIYOR
    Yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı belirtildi.

    "2021 AF8" isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8'in 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.

    FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
    Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.

        AF8'in Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor.

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