Leonardo Da Vinci, Rönesans döneminin en dahi isimlerinden biriydi. İtalyan ressamın 1503'te yaptığı Mona Lisa tablosuna paha biçilemedi. Herkes, Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenen tablonun sırrını merak etti. Mona Lisa'nın bir erkek, hatta Da Vinci'nin ta kendisi olduğu bile söylendi.
Son araştırma ise herkesi şaşkına çevirdi! 2006'da lazer taramalarla yapılan araştırmaya göre dünyanın en ünlü kadını olan Mona Lisa aslında hamileydi! Kavuşturduğu elleri ve karın bölgesindeki şişlik bu iddiaları güçlendirdi.
Üzerindeki tül elbise de o dönemde hamile kadınların tercih ettiği bir modeldi. 2010'daki araştırmada ise Lisa'nın kolesterol hastası olduğu belirlendi. Bu hastalık deri altında yağ asidi fazlalığı ve sağ gözünün arkasındaki bir lipomada gizliydi...
Son araştırma ise herkesi şaşkına çevirdi! 2006'da lazer taramalarla yapılan araştırmaya göre dünyanın en ünlü kadını olan Mona Lisa aslında hamileydi! Kavuşturduğu elleri ve karın bölgesindeki şişlik bu iddiaları güçlendirdi.
Üzerindeki tül elbise de o dönemde hamile kadınların tercih ettiği bir modeldi. 2010'daki araştırmada ise Lisa'nın kolesterol hastası olduğu belirlendi. Bu hastalık deri altında yağ asidi fazlalığı ve sağ gözünün arkasındaki bir lipomada gizliydi...