Xinhua'nın haberine göre, Pekin Belediyesi Kültürel Miras İdaresi yetkilisi Wang Jing, Fangşan bölgesinin Liulihe ilçesinde yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda toprak, kum, balçık, kil ve kireç gibi maddelerin karıştırılarak sıkıştırılmasından elde edilen bir yapı malzemesinden yapılmış bir inşaat temelinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Wang, temelin en kalın kısmının 1,62 metre olduğunu ifade etti.