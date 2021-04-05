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    • 05.04.2021 19:40
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    1,5 milyon kişinin hayatını kaybetti... , 'nın kaçırdığı Osmanlı arşivlerini iade etmesini istedi

    'nın kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden 'den dikkat çeken adım... Cezayir Cumhurbaşkanı , Fransa'ya sömürge döneminde (1830-1962) ülkeden kaçırılan Osmanlı arşivini iade etme çağrısı yaptı. İşte ayrıtılar...

    AA
    Cezayir'den Fransa'ya Osmanlı çağrısı

    Tebbun yerel basına yaptığı açıklamada, "Arşiv hafızamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Fransa, Cezayir'de Osmanlı arşivlerinden kaçırdığı ne varsa bize iade etmelidir." dedi.

    Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

    Fransa, Afrika'daki sömürgecilik tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen kabul etmiyor.

        Cezayir hükümeti, 2017'de ülkenin kaçırılan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'nın elinde olduğunu açıklamıştı.

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