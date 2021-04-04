Kraliçe II. Elizabeth'in önemli organizasyonlarda neden yeni kıyafet giydiği oraya çıktı. Devlet yetkililerini kabulde, Avustralya ziyaretinde, Prens William'ın düğününde ve Royal Ascot yarışlarında hep yeşil takım giydi. İngiliz araştırmacılar, "Yeşil rengin güç gösterisi olduğunu ve Kraliçe'nin bazı durumlarda bunu tercih etmek zorunda olduğunu biliyoruz" dedi.

10 NUMARA BASKI

İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair ve David Cameron konuştu. Blair, "Hiçbir zaman başbakan olmakla mutlu olmadım. Ailemi sürekli hedef aldılar" dedi. Cameron ise, şöyle konuştu: 10 Numara büyük bir yer değil. Orada özgür değilsiniz...