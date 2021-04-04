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    II. Elizabeth'in önemli organizasyonlarda neden yeni kıyafet giydiği oraya çıktı

    Kraliçe II. Elizabeth'in önemli organizasyonlarda neden yeni kıyafet giydiği oraya çıktı. Devlet yetkililerini kabulde, ziyaretinde, 'ın düğününde ve yarışlarında hep yeşil takım giydi. İngiliz araştırmacılar, "Yeşil rengin güç gösterisi olduğunu ve Kraliçe'nin bazı durumlarda bunu tercih etmek zorunda olduğunu biliyoruz" dedi.

    Yeşil kraliçe

    Kraliçe II. Elizabeth'in önemli organizasyonlarda neden yeni kıyafet giydiği oraya çıktı. Devlet yetkililerini kabulde, ziyaretinde, 'ın düğününde ve yarışlarında hep yeşil takım giydi. İngiliz araştırmacılar, "Yeşil rengin güç gösterisi olduğunu ve Kraliçe'nin bazı durumlarda bunu tercih etmek zorunda olduğunu biliyoruz" dedi.

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    İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair ve David Cameron konuştu. Blair, "Hiçbir zaman başbakan olmakla mutlu olmadım. Ailemi sürekli hedef aldılar" dedi. Cameron ise, şöyle konuştu: büyük bir yer değil. Orada özgür değilsiniz...

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    Haberler Dünya II. Elizabeth'in önemli organizasyonlarda neden yeni kıyafet giydiği oraya çıktı