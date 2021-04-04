Hastanelerde 5 bin 341'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 356 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar da yükselmeye devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 549 artışla 299 bin 624'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 9 milyon 290 bin 816'ya çıktı, bunlardan 3 milyon 131 bin 644'üne ikinci doz aşı uygulandı.