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    • 05.04.2021 02:22
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    , 'de darbe girişimi iddiası üzerine Kral 2. Abdullah'a destek verdi

    (AB), 'de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek verdiklerini açıkladı.

    Avrupa Birliği, Kral 2. Abdullah'a destek verdi

    AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, sosyal medyadaki mesajında, Ürdün'deki olayları yakından takip ettiklerini bildirdi.

    AB ile Ürdün'ün güçlü ve sağlam bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Massrali, "Ürdün'ü ve Ürdan halkını desteklemeye devam edeceğiz. AB, Kral 2. Abdullah'a ve onun bölgedeki ılımlı rolüne tam destek vermektedir." ifadesini kullandı.

    Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

    Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

    Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

    Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

    Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

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