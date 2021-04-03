Dün, ABD'nin Ukrayna'ya destek için söz verdiği açıklaması sonrası Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" ifadelerini kullanmıştı.





RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak birkaç anlaşmayı imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış, Ukrayna halkı sokağa inmişti. Gösterilerin büyümesi ve iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Olayların, ülkenin doğusuna da sıçramasının ardından Ukrayna ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ile çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.