Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.04.2021 20:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2021 20:29
    ABONE OL

    Rusya ile ın kıyısında olan , 5 ülkesiyle tatbikat düzenleyecek

    Rusya ile ın eşiğine geldiği bu günlerde Kiev'den yeni adım geldi. Ukrayna, ’ya bağlı 5 ülke ile birlikte yakın zamanda geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek. 3 gün önce Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmıştı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Ukrayna, 'den aldığı İHA'ları Karadeniz'de test etmişti.

    AJANSLAR
    Ukrayna'dan Rusya'ya karşı adım

    Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyonun bir kez daha yükselmesinin ardından Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde İngiliz Askeri Kuvvetleri ile bir araya gelerek, NATO'ya bağlı 5 ülkenin de katılacağı ve birkaç ay sonra yapılacak olan "Cossack-Mace-2021" isimli tatbikat programını değerlendirdi. "Barış İçin Partnerlik Programı" adı altında gerçekleştirilecek tatbikata binden fazla personel katılacak.

    Sınırlara ya da ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı olduğu takdirde savunma stratejileri uygulamalı olarak tatbikatta yer alacak. Tatbikatın diğer amaçlarından birisi ise Ukrayna ile NATO'ya bağlı söz konusu 5 ülkenin, eğitimlerini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek olarak açıklandı.

    "PESKOV EK ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDA KALIRIZ"

    Dün, ABD'nin Ukrayna'ya destek için söz verdiği açıklaması sonrası Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" ifadelerini kullanmıştı.



    RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

    2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak birkaç anlaşmayı imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış, Ukrayna halkı sokağa inmişti. Gösterilerin büyümesi ve iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

    Olayların, ülkenin doğusuna da sıçramasının ardından Ukrayna ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ile çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

        Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmıştı. Rusya'nın bu hareketi, Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.

        TÜRK İHA'LARIYLA GÖVDE GÖSTERİSİ!

        Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test ettiğini duyurmuştu.

        "MANEVRA EĞİTİMİ GÖREVLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Karadeniz'e kıyısı olan, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yakın Herson şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz'de bulunan Tendrovskaya Kosa adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Rusya ile savaşın kıyısında olan Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat düzenleyecek