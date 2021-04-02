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    • Dünya
    • 02.04.2021 18:42
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    • 02.04.2021 18:58
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    'nden mültecileri ölüme terk eden Yunan Gemisi'ne müdahale!

    'de provokatif eylemlere imza atan Ege'de de mülteciler üzerinden gerilimi tırmandırıyor. açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine ekipleri müdahale etti. Yunan medyası Türk Sahil Güvenliği'ni "tehlikeli manevralar yapmakla" suçladı.

    DHA
    Yunan'a anladığı dilden uyarı!

    'de provokatif eylemlere imza atan Ege'de de mülteciler üzerinden gerilimi tırmandırıyor.

    'nin Ege'de Türk kara sularına mültecileri itmeye çalıştığı sırada ekiplerinin uyarısı kameraya yansıdı.

    SİREN SESLERİYLE UYARILDI
    Bu sabah çekilen görüntülerde Türk Sahil Güvenliği'nin Yunanlı yetkilileri siren sesiyle uyardığı görülüyor. Öte yandan, Yunan medyasından Ta Nea ise, Yunanistan'ın Türkiye'yi 'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladığını yazdı.

    AB'DEN YUNANİSTAN'A 'GERİ İTME' UYARISI
    Öte yandan (AB) İçişleri Komiseri , Birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

    Yunanistan'ın 'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile bir araya gelen Johansson yönetimini uyararak, Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu. Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." İfadelerine yer vermişti.

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    Haberler Dünya Türk Sahil Güvenliği'nden mültecileri ölüme terk eden Yunan Gemisi'ne müdahale!