"RUM YÖNETİMİ RESMİ PUL ÜZERİNDEN KUTLUYOR"

Oktay yaptığı açıklamada, "Filmde terör örgütü EOKA'nın vahşetini hep birlikte izledik mi? Bugün size bir pul göstereceğim. Bugün bir mektupla belediye başkanımızdan bu pulu aldım. Üzerinde EOKA'nın 65'inci yıl dönümü yazıyor. Yani Rum Yönetimi terör örgütü EOKA'nın 65'inci yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor" dedi. Ada'daki çözüme ilişkin federasyon isteyen kesimin 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin zamanını harcadığına değinen Oktay, "Neden Kıbrıs'ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?" ifadelerine yer verdi.