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    • 02.04.2021 17:47
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    Son dakika: nin EOKA provokasyonuna Türkiye'den sert yanıt! Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Şimdi bizi anladınız mı?

    Güney Kıbrıs ’nin EOKA provokasyonu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı , “Neden Kıbrıs’ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de çekimleri devam eden ve Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan TRT`nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" galasında Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA'nın bastırdığı pulları sert dille eleştirdi.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde çekimleri süren TRT'nin yeni dizi olan "Bir Zamanlar Kıbrıs'ın" galasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü "EOKA Mücadelesi'nin 65'inci yıl dönümüne bastırdığı pullara tepki gösterdi. Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum Kesimi'nden zarf içerisinde KKTC'deki Beyarmudu (Pile) Belediye Başkanı İlker Edip'e gönderilen terör örgütü "EOKA Mücadelesi'nin 65'inci yıl dönümüne ilişkin pul gönderildiğini ifade etti.

    Söz konusu pullar internet ortamında 6 TL'den satışa çıkarıldı.

        "RUM YÖNETİMİ RESMİ PUL ÜZERİNDEN KUTLUYOR"
        Oktay yaptığı açıklamada, "Filmde terör örgütü EOKA'nın vahşetini hep birlikte izledik mi? Bugün size bir pul göstereceğim. Bugün bir mektupla belediye başkanımızdan bu pulu aldım. Üzerinde EOKA'nın 65'inci yıl dönümü yazıyor. Yani Rum Yönetimi terör örgütü EOKA'nın 65'inci yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor" dedi. Ada'daki çözüme ilişkin federasyon isteyen kesimin 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin zamanını harcadığına değinen Oktay, "Neden Kıbrıs'ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?" ifadelerine yer verdi.

        EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ
        EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos olarak ifade edilirken, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü anlamına geliyor. EOKA, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Kıbrıs Türkünü yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş olan bir terör örgütüdür.

        7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kuruldu. Adadaki askeri üsler kurarak, buradaki stratejik varlığını güvence altına alan İngiltere, Kıbrıs'a 1960 yılında bağımsızlık verdi.

        "EOKA BİR KATLİAM ŞEBEKESİDİR"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA provokasyonuna çok sert tepki gösterdi.
        Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir" dedi.
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        Haberler Dünya Son dakika: Rum kesiminin EOKA provokasyonuna Türkiye'den sert yanıt! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şimdi bizi anladınız mı?