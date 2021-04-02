Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de çekimleri devam eden ve Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan TRT`nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" galasında Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA'nın bastırdığı pulları sert dille eleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde çekimleri süren TRT'nin yeni dizi olan "Bir Zamanlar Kıbrıs'ın" galasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü "EOKA Mücadelesi'nin 65'inci yıl dönümüne bastırdığı pullara tepki gösterdi. Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum Kesimi'nden zarf içerisinde KKTC'deki Beyarmudu (Pile) Belediye Başkanı İlker Edip'e gönderilen terör örgütü "EOKA Mücadelesi'nin 65'inci yıl dönümüne ilişkin pul gönderildiğini ifade etti.
Söz konusu pullar internet ortamında 6 TL'den satışa çıkarıldı.