ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pittman, yerel saat ile 13.00'de bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara daldığını anlatarak, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Olayda iki Kongre polisinin de yaralandığını aktaran Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." dedi.

Pittman, saldırgan ve polis memurlarının kimlikleri hakkında şu anda herhangi bir detay paylaşamayacaklarını da kaydetti.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Kongre polisinin zor günler geçirdiğini vurgulayan Pittman, "Amerikan halkından, Kongre polislerini ve ailelerini dualarına katmalarını istiyoruz." diye konuştu.