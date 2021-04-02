ABD Kongresi yerleşkesinin "dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.
Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
ARAÇ BARİYERLERE DALDI
ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
1 POLİS ÖLDÜ
Yaralanan iki polisten birinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Personelden, binanın dışına çıkmamaları ya da binaya girmemeleri istendi.Kongre Binası'nın doğu cephesine acil iniş yapan helikopter ise dikkat çekti.