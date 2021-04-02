ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden yaptığı unutkanlıklar, gafla ve son olarak da uçağa binerken düşmesiyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPTI
Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.
Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.
Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.
BIDEN VE KABİNESİ POZ VERDİ
Toplantının ardından kameralara poz veren Biden ve kabine üyeleri fotoğraf çektirdi.