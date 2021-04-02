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    • 02.04.2021 18:22
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    ABD'nin başkanı kim? 'ın ilk kabine toplantısında 'in oturuş şekli dikkat çekti

    ABD'de yaptığı gaflar ve unutkanlıklarla gündem alan ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleşen toplantıya 'in oturuş şekli damga vurdu. Harris'in ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Başkan benim oturuşu!

    ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden yaptığı unutkanlıklar, gafla ve son olarak da uçağa binerken düşmesiyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

    İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPTI
    Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

    Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

    Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

    BIDEN VE KABİNESİ POZ VERDİ
    Toplantının ardından kameralara poz veren Biden ve kabine üyeleri fotoğraf çektirdi.

        HARRIS'IN OTURMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ
        Basına verilen pozda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oturuş şekli dikkatlerden kaçmadı.

        Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması 'ABD başkan kim?' sorusunu akıllara getirdi?

        BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ
        Biden getiğimiz haftalarda koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

        KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?
        Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 78 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.

        ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.

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