BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ

Biden getiğimiz haftalarda koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?

Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 78 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.