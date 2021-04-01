ABD'nin Minneapolis şehrindeki Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada tanık kürsüsüne gelen, Floyd'a olay anında ilk müdahaleyi yapan ambulans sağlık görevlisi Derek Smith, olay yerine vardıklarında Floyd'un tepkisiz olduğunu, nefes almadığını ve nabzının atmadığını belirtti.
Smith, Floyd'un olay yerinde kalbinin durduğuna inandığını ifade ederek "Mesleki olmayan ifade ile onun orada öldüğünü düşündüm." diye konuştu.
Smith'in yanındaki diğer sağlık görevlisi Seth Bravinder da Floyd'u yerden sedye ile ambulansa alarak araçtaki ekipmanlarla kalbini göğüs kompresyonları ve elektroşok metoduyla çalıştırmayı denediklerini ancak iyileşmeyince Floyd'u hastaneye bıraktıklarını söyledi.
"SEDYEDE YATAN TEPKİSİZ BİR BEDENDİ"
Olay günü acil müdahale ekibi olarak bölgeye gelen itfaiye kaptanı Jeremy Norton da Floyd'a yardım etmek için ambulans görevlileri ile olay yerinden iki blok ötede buluştuklarını ancak durumun ümit verici görünmediğini belirtti.