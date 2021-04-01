Norton, "Sedyede yatan tepkisiz bir bedendi." diyerek Floyd'dan hiçbir şekilde nabız alınamadığını tespit ettiklerini ve polisin gözaltında gerçekleşen bir ölüm olduğu için olayı itfaiye teşkilatındaki amirine rapor ettiğini kaydetti.

Dün görülen davada tanık sandalyesine en son gelen Chauvin'in amiri Çavuş David Pleoger da polisin eğitim protokollerine göre belli şartlarda güç kullanabileceğine ancak kontrol sağlandıktan sonra bunun durması gerektiğine işaret etti.

Pleoger, polisin üzerindeki kamera görüntülerini inceledikten sonra Chauvin'in güç kullanımını sona erdirmesi gerektiğini ifade ederek "Floyd artık polislere herhangi bir direniş göstermediğinde, kısıtlama sona erdirebilirlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemede ilk defa gösterilen polis vücut kameraları kayıtlarında ayrıca, Chauvin'in amiri Pleoger'i olay yerine çağırdığı ve Floyd için "Bu oldukça büyük adamı yere yatırıp kontrol altına almak zorundaydık. Deliriyordu. Polis aracına binmek istemedi. Muhtemelen bir şeylerin peşindeymiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandığı duyuldu.