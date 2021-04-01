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    • 02.04.2021 01:19
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    'da son 24 saatte 501 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında in sayısı son 24 saatte 501 artarak 109 bin 847 oldu.

    AA
    İtalyanlar salgına kapıldı

    nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 356 bin 85 testte 23 bin 649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 607 bin 83'e ulaştı.

    Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 479, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 681 olarak verildi.

    in sayısı 501 artarak 109 bin 847'ye yükseldi.

    İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

    Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 324 bin 127 oldu. Aşılananların 3 milyon 237 bin 582'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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    Haberler Dünya İtalya'da son 24 saatte 501 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi