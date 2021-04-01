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    ile ya arasında gerginlik: Casus War

    ’nda bir fırkateynin komutanı, ya’ya casusluk yaparken yakalandı.  Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararını "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi.

    İtalya ile Rusya arasında gerginlik: Casus War

    Başsavcılığı donanma komutanlığında bir fırkateynin komutanı hakkında takip kararı verdi. Gemi komutanı ile ya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askerin, casusluk yaptığı belirlendi. Suçüstü yapılan subay ile Rus yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin euro karşılığında yapılacağı, söz konusu belgelerde ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından 'nın Roma Büyükelçisi, 'na çağrıldı. Casusluk yaptıkları iddia edilen 2 Rus diplomatın ise sınır dışı edileceği açıklandı.


    Rusya Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararını "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi. İtalyan basını, söz konusu olayın 'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.

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    Haberler Dünya İtalya ile Rusya arasında gerginlik: Casus War