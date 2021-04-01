Önümüzdeki aydan itibaren ise sıcak ve soğuk aylar için iki farklı kadın iç çamaşırı seti de dağıtılacak. Bu değişiklik İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 1'ini oluşturan kadın oranını 2030'a kadar yüzde 10'a çıkarma planının bir parçası.