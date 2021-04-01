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    • 01.04.2021 08:57
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    ordusunda kadın askerler artık kadın iç çamaşırlarını giyebilecek

    ordusunda bulunan kadın askerler, erkekler için hazırlanan iç çamaşırlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Yeni kararla birlikte bu uygulama sona erecek. Önümüzdeki aydan itibaren ise sıcak ve soğuk aylar için iki farklı kadın seti de dağıtılacak. Kadın askerler artık kadın iç çamaşırlarını giyebilecek

    İsviçre ordusunda iç çamaşırı kararı

    İsviçre Ordusu'nda 1980'den beri erkek iç çamaşırı giymek zorunda kalan kadın askerlere, ilk kez kadın iç çamaşırı giyme izni verileceği açıklandı. Mevcut sistemde askere alınanlara verilen standart üniforma paketinde sadece erkek iç çamaşırları bulunuyordu.

    Önümüzdeki aydan itibaren ise sıcak ve soğuk aylar için iki farklı kadın iç çamaşırı seti de dağıtılacak. Bu değişiklik İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 1'ini oluşturan kadın oranını 2030'a kadar yüzde 10'a çıkarma planının bir parçası.

    İsviçre Ulusal Konseyi Üyesi Marianne Binder, şimdiye kadar kadın askerlere rahatsız edici bol erkek iç çamaşırları verildiğini, değişikliğin kadınları orduya katılmaya teşvik edeceğini söyledi. Binder, "Orduya daha fazla kadın katılacaksa önlemlere ihtiyaç var" dedi.



        İsviçre Silahlı Kuvvetler sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert ise "Eski nesil üniformalar, kadınların özel ihtiyaçlarına uygun değildi" diyerek ordudaki kadın erkek eşitsizliğini kabul etti. Sievert, savaş kıyafetleri, sırt çantaları ve koruyucu yelekler gibi diğer kıyafet ve aksesuarların da kadınların daha rahat kullanımı için yeniden değerlendirildiğini söyledi.

        Askeri giyimde cinsiyet ayrımcılığı yapan tek ordu İsviçre değil. ABD Deniz Kuvvetleri'nde erkek acemi piyadelere iç çamaşırı değiştirme ödeneği verilirken, kadınlara verilmiyordu. Tepkiler üzerine erkeklere verilen bu ödeneğin kaldırılacağı duyuruldu.

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