İsviçre Ordusu'nda 1980'den beri erkek iç çamaşırı giymek zorunda kalan kadın askerlere, ilk kez kadın iç çamaşırı giyme izni verileceği açıklandı. Mevcut sistemde askere alınanlara verilen standart üniforma paketinde sadece erkek iç çamaşırları bulunuyordu.
Önümüzdeki aydan itibaren ise sıcak ve soğuk aylar için iki farklı kadın iç çamaşırı seti de dağıtılacak. Bu değişiklik İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 1'ini oluşturan kadın oranını 2030'a kadar yüzde 10'a çıkarma planının bir parçası.
İsviçre Ulusal Konseyi Üyesi Marianne Binder, şimdiye kadar kadın askerlere rahatsız edici bol erkek iç çamaşırları verildiğini, değişikliğin kadınları orduya katılmaya teşvik edeceğini söyledi. Binder, "Orduya daha fazla kadın katılacaksa önlemlere ihtiyaç var" dedi.