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    • Dünya
    • 01.04.2021 23:46
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    • 01.04.2021 23:58
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    ’da bir polis maske takmayanlara “sı verdi

    Yeni tip salgını dünyadan milyonlar kişinin hayatına mal oluyor. ’da bir ise, tedbirlere uymayarak maske takmayan 5 kişiyi landırmak için “” yaptırdı.

    İHA

    Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai'de bulunan Marine Drive'da polis maske takmayan 5 kişiye "ördek yürüyüşü" yaptırdı.

    BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

    Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken, bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçlandı.

    Yerel basında yer alan haberlerde ise, maske takmayan şahısların para cezası ödemek yerine ördek yürüyüşü yapmayı polise kendilerinin teklif ettiği iddia edildi.

    Söz konusu polis memuru hakkında gelen tepkiler üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

    MASKE TAKMAYANLARA TOPLAMDA 4 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI KESİLDİ

    Hindistan'da Kovid-19 nedeni ile bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ülke genelinde maske takmayanlara toplamda 4 milyon dolardan fazla para cezası kesildiği aktarıldı.

    Hindistan'da toplam vaka sayısı 12 milyon 302 bin 92'ye, toplam can kaybı ise 163 bin 428'e ulaştı.

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    Haberler Dünya Hindistan’da bir polis maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası verdi