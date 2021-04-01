Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai'de bulunan Marine Drive'da polis maske takmayan 5 kişiye "ördek yürüyüşü" yaptırdı.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken, bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçlandı.