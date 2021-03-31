Dmitro Kuleba, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini belirtti.
Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.
RUSYA, UKRAYNA SINIRINA ASKER YIĞIYOR
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak dün Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat kisvesi altında Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlandırdığı askerlerin sayısını artırdığını açıklamıştı.