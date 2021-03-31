Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.04.2021 00:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 00:40
    ABONE OL

    sınıra gönderiyor! Ukrayna ve dışişleri bakanları, ve 'ı görüştü

    Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı , telefonda ve 'daki güvenlik durumunu görüştü. Öte yandan ordusunun, Ukrayna sınırına i sevkiyat yaptığı açıklandı.

    AA
    Ukrayna ile Rusya arasında savaş kapıda! ABD devrede...

    Dmitro Kuleba, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini belirtti.

    Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

    RUSYA, UKRAYNA SINIRINA ASKER YIĞIYOR

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak dün Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat kisvesi altında Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlandırdığı askerlerin sayısını artırdığını açıklamıştı.

        Homçak, "30 Mart 2021 tarihi itibaren Ukrayna devlet sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırıldı. Ayrıca son dönemde tatbikat kisvesi altında Rusya'nın farklı bölgelerinden getirilen askeri birlikler, Ukrayna sınırı yakınlarına kuzey, güney ve batı yönlerinde yerleştiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

        26 MART'TA 4 UKRAYNALI ASKER ÖLMÜŞTÜ

        Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

        Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

        UKRAYNA, RUSYA İLE TURİZM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇEKİLDİ

        Ukrayna, Rusya'yla turizm alanında iş birliği anlaşmasından çekildiğini duyurdu.

        Hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiğini belirtti.

        Mokan bu kararının, Ukrayna'nın milli çıkarlarına zarar verebileceği gerekçesiyle alındığını bildirdi.

        Söz konusu anlaşma iki ülke hükümetleri arasında 1999'da imzalanmıştı.
            Haberler Dünya Rusya sınıra asker gönderiyor! Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları, Donbas ve Kırım'ı görüştü