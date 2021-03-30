Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.

BARZANİ, PKK'NIN BÖLGEDEN ÇIKARILMASINI İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklama yayınlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölücü terör örgütü PKK'yı bölgelerinde istemediklerini belirtti. Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen "Sincar Anlaşması"nın uygulamaya konulmasının önemini yineledi.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada Barzani ve Ganimi'nin güvenlik güçleri ve kurumlarınca kentlerin güvenliğinin sağlanmasının önemi ve ülkenin güneyinde devam eden gösterileri ele aldıkları kaydedildi.

Barzani ve Ganimi'nin ayrıca Sincar'da normalleşmenin önünü açacak Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptıkları aktarıldı.