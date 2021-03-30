Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.03.2021 19:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 19:54
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı ve Başkanı Barzani 'te bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı , 'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Bölgesel mevzular görüşmede ele alındı...

    AA
    Macron, Barzani ile görüştü

    Neçirvan Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Macron ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür eden Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

    Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.

    BARZANİ, PKK'NIN BÖLGEDEN ÇIKARILMASINI İSTİYOR

    Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklama yayınlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölücü terör örgütü PKK'yı bölgelerinde istemediklerini belirtti. Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen "Sincar Anlaşması"nın uygulamaya konulmasının önemini yineledi.

    IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldiği ifade edildi.

    Açıklamada Barzani ve Ganimi'nin güvenlik güçleri ve kurumlarınca kentlerin güvenliğinin sağlanmasının önemi ve ülkenin güneyinde devam eden gösterileri ele aldıkları kaydedildi.

    Barzani ve Ganimi'nin ayrıca Sincar'da normalleşmenin önünü açacak Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptıkları aktarıldı.

        Barzani daha önce de Sincar Anlaşması'nın önemi üzerinde durmuştu.

        SİNCAR ANLAŞMASI HAKKINDA...

        Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

        Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

        IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hâlâ uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve IKBY Başkanı Barzani Paris'te bir araya geldi