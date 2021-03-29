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    • 29.03.2021 16:16
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    • 29.03.2021 16:48
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    SON DAKİKA: - düellosunda ikinci raunt! Bu sefer reddetti! Başkan Erdoğan ne demişti?

    Son dakika haberleri... Başkanı 'ın Devlet Başkanı 'e 'ne katılması için yaptığı daveti ya henüz kabul etmedi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin, kendisine "katil" demesinin ardından Joe Biden'a çevrimiçi görüşme teklifinde bulunmuş ise bu teklifi reddetmişti. Önceki hafta Cuma namazı Putin-Biden arasındaki gerilimin ve söz düellosunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sorulması sonrası Erdoğan "Putin, Biden'a çok akıllıca cevap verdi" demişti.

    Putin-Biden düellosunda ikinci raunt

    Joe Biden'ın Trump'ı devirerek ABD başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından, okyanus ötesinden tüm dünyayı yakından ilgilendiren farklı sinyaller gelmeye devam ediyor. Biden'ın açıkça ismini vererek "katil Putin" dediği sözlerin ardından, dünyada bir anda savaşın eşiğine mi geliniyor, ABD ile Rusya arasında soğuk savaş yeniden mi başladı sorularına neden olan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurmuştu.

    PUTİN'İN YENİ SATRANÇ HAMLESİ!
    Kremlin'den son yapılan açıklamada, "Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu" ifade edildi.

    Beyaz Saray geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 22-23 Nisan'da yapılacak zirveye davetli olan 40 dünya liderinin arasında yer aldığı açıklanmıştı.

        PUTIN'E KATİL DEDİ
        ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Biden'ın katıldığı bir canlı yayında Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden de salvolar peşpeşe gelmişti.

        RUSYA'NIN DAVETİNİ ABD REDDETTİ
        Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.

            ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi "Washington'un Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı" ifadeleri ile eleştirilmişti.

            "TEK SORUMLU ABD'DİR"
            Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan aynı mesajda "Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadesi de yer almıştı.

            BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrası Putin-Biden'ın gerilimin sorulması üzerine Putin'in çok şık bir cevap verdiğini Biden'ın "katil" sözlerinin ise kendisine yakışmadığını söylemişti.

            ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

            Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Vladimir Putin-Joe Biden düellosunda ikinci raunt! Bu sefer Rusya reddetti! Başkan Erdoğan ne demişti?