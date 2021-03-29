Joe Biden'ın Trump'ı devirerek ABD başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından, okyanus ötesinden tüm dünyayı yakından ilgilendiren farklı sinyaller gelmeye devam ediyor. Biden'ın açıkça ismini vererek "katil Putin" dediği sözlerin ardından, dünyada bir anda savaşın eşiğine mi geliniyor, ABD ile Rusya arasında soğuk savaş yeniden mi başladı sorularına neden olan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurmuştu.