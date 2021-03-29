Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlardaki işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kelllner'ın varlıklarının, Haziran 2020 itibarıyla toplam 44 milyar euro olduğunu belirtilmişti.
Kellner'ın ölümü sırasında helikopterde 5 kişi daha vardı. Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.
NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Kellner'ın tatili sırasında Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklandı. Şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt'in yaptığı açıklamaya göre rehberler helikopterli kayak konusunda Alaska'nın en iyisiydi ve uzmanlardı.