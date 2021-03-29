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    • 29.03.2021 10:09
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    SON DAKİKA: kimdir? Petr Kellner öldü mü? 'nın en zengin insanı Petr Kellner hayatını kaybetti

    Son dakika haberi: 'nın en zengin insanı olan 'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. 'ne göre Kellner'in serveti 19 milyar dolardan fazlaydı.

    Çekya'nın en zengini helikopter kazasında öldü

    Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlardaki işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kelllner'ın varlıklarının, Haziran 2020 itibarıyla toplam 44 milyar euro olduğunu belirtilmişti.

    Kellner'ın ölümü sırasında helikopterde 5 kişi daha vardı. Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
    Kellner'ın tatili sırasında Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklandı. Şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt'in yaptığı açıklamaya göre rehberler helikopterli kayak konusunda Alaska'nın en iyisiydi ve uzmanlardı.

        Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken Pruitt, "Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        PETR KELLNER KİMDİR?
        Kellner, çalışma hayatına fotokobici olarak başladı. 1991'de ise yatırım fonu PPF'i kurdu.

        ABD dergisi Forbes'e göre Çek Cumhuriyeti'nin en zengin adamı ve dünyanın 73. en büyük serveti olan Petr Kellner, Çekya'nın da en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.
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