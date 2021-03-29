Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken Pruitt, "Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.