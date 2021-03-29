



Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. Altıncı günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.



Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmıştı. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettirmek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.