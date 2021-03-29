İlkyardım nedir? Nefes borusuna et parçası tıkanan çocuk kurtarıldı! İşte o anlar





"TÜM İŞLETMELER İLK YARDIM BİLMELİ"

İlk yardım eğitimi aldığını belirten Fatih Konak, "Müdahalede bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. İşletmeler bu gibi olaylara karşı ilk yardım öğrenmeli. Bugün ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.