İlkyardım nedir? Nefes borusuna et parçası tıkanan çocuk kurtarıldı! İşte o anlar

Olay, öğle saatlerinde, kentteki Faikbey Caddesi'nde bulunan cağ kebabı restoranında meydana geldi. Fatih Konak'ın işletmeciliğini yaptığı restoranda, ailesiyle cağ kebabı yiyen çocuk, bir anda nefes alamaz oldu.
Ailesinin haber vermesi üzerine gelen iş yeri çalışanları, çocuğun nefes borusuna et parçası takıldığını belirledi. Duruma müdahale eden iş yeri işletmecisi Konak, 'heimlich' manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle kısa sürede çocuğu kurtardı. Et parçasını çıkaran çocuk nefes almaya başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Çocuğun tıkandığı ve ailesinin paniklediği ve Konak'ın müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.