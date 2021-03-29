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    • Dünya
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    • 30.03.2021 01:09
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    'da koronavirüsten ölümler artıyor: Son 24 saatte 362 can kaybı

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 554 bin 683'e yükseldi.

    AA
    Fransa'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 94 artışla 4 milyon 554 bin 683'e yükseldi.

    Ülkede son 24 saatte 362 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 94 bin 983'e çıktı.

    Hastanelerde 4 bin 974'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 322 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1058 artışla 290 bin 810'a ulaştı.

    Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ederken COVID-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,2'ye çıktı.

    7 MİLYON 985 BİN 888 KİŞİ AŞILANDI
    paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 985 bin 888'e çıktı, bunlardan 2 milyon 727 bin 817'sine ikinci doz aşı uygulandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüsten ölümler artıyor: Son 24 saatte 362 can kaybı