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    • 30.03.2021 00:23
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    75. Genel Kurul Başkanı Dışişleri Bakanı Blinken ile video konferans yöntemiyle görüştü!

    Birleşmiş Milletler () 75. Genel Kurul Başkanı , Dışişleri Bakanı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Bozkır, görüşmede, pandemi ve aşının eşit ve adil dağıtımı, Myanmar'daki darbe, ve İsrail-Filistin sorunu gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

    AA
    Bozkır Blinken ile görüştü

    Birleşmiş Milletler () 75. Genel Kurul Başkanı , Dışişleri Bakanı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

    Görüşmenin basına açık canlı yayımlanan bölümünde Bozkır, ABD'nin BM'nin önemli ortağı olduğunu hatırlattı.

    Yeni yönetimin uluslararası kurumlarla yeniden angaje olmasının ve ortaklık ve müttefikliklere bağlılığını memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bozkır, ABD ve BM arasındaki yakın iş birliğini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

    GÖRÜŞÜLEN KONULAR
    Bozkır, görüşmede, pandemi ve aşının eşit ve adil dağıtımı, Myanmar'daki darbe, ve İsrail-Filistin sorunu gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da söz konusu sorunları hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceğini kaydederek, ABD'nin iş birliği konusunda yeni ve daha iyi yollar aradığını ve BM sisteminin bunun için en iyi araçlardan biri olduğunu söyledi.

    Çok taraflı iş birliğinin özellikle şu an önemli olduğunun altını çizen Bilinken, bölgesel ve uluslararası kuruluşların sorunların çözümünde ve iş birliğinde daha etkili olması için ABD'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

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    Haberler Dünya BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile video konferans yöntemiyle görüştü!