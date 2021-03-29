ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnanlı Hizbullah terör örgütünün suikast biriminde üst düzey bir ajan olan Salim Jamil Ayyash'ın yerinin veya kimliğinin belirlenmesine yol açan ya da bir ABD vatandaşına veya ABD malına karşı uluslararası terör eylemine girişimini engelleyecek bilgiler için 10 milyon dolara varan bir para ödülü teklif ediyor" ifadelerine yer verildi.