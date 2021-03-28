Türkiye’nin S-400 kararına karşı çıkanlar şaşırtmadı! NATO’da "Rus malı radar" çıktı

Batı'nın politikası yine şaşırtmadı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine her fırsatta karşı çıkan NATO'da yeni bir kriz patlak verdi. Almanya'nın en çok okunan haftalık gazetesi Bild am Sonntag'da yer alan haber, Avrupa'da yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir. Gazetede yer alan haberde, Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şirketine ait navigasyon cihazlarıyla donatıldığını açıklandı.
ALMAN DONANMASI RUS YAPIMI RADAR KULLANIYOR
Bild am Sonntag, Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı. Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre, Alman Donanması, Baltık Denizi'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken, bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığını duyurdu.
"VERİLERİMİZİN ÇALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ"
Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, "Elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz, örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir" ifadesini kullandı.
ÖNCEKİ BAŞBAKAN SATIN ALMIŞ
Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli Transas olduğu belirtildi.
2015 YILINDAN BERİ KULLANILIYOR
Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı da ifade edildi.