Rusya ile Çin'in ABD'ye karşı iş birliği artıyor

Bugün Çin ile Rusya arasında yıllık ortalama ticaret hacmi 100 milyar doları aşıyor. Çin için Rusya, onuncu sırada bir ticaret ortağı. Rusya için Çin ise en büyük ticaret ortağı.

ABD'yi 2030'a kadar geçerek nominal gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) açısından dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenen Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın önde gelen ekonomilerinin zorluklarla boğuştuğu 2020'de de yüzde 2,3 büyümeyi başardı.

Bu anlamda, Lavrov'un Çin ziyaretinde ekonomi ve ticaret özel öneme sahip oldu. Lavrov'un ziyaret öncesinde, "Rusya ve Çin'in dolar kullanımını azaltması, yaptırım risklerinin ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirtmesi ve Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşma" önerisi dikkati çekti. Lavrov'un önerisi, pek çok platformda ticarette yerel para birimlerinin kullanılması tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Rusya zaten, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 2018'den bu yana rezervlerinde doların payını azaltarak altın, avro ve yuanın payını artırmıştı.

ÇİN PİYASASI RUS ENERJİ SEKTÖRÜNÜN İŞTAHINI KABARTIYOR

İki ülke arasındaki ilişkilerde enerji konusu da önemli bir yere sahip. Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol ihracatçılarından Rusya için dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından Çin piyasası Rus enerji şirketlerinin iştahını kabartıyor.