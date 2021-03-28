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    • 28.03.2021 19:13
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    • 28.03.2021 19:39
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    'da akaryakıt istasyonunda cep telefon çalınca çıktı!

    'da bir akaryakıt istasyonunca sebebiyle çıktı. Aracına yakıt alan adamın pompayı aracından çıkaracağı sırada elinde bulunan cep telefonunun çalması sonucu araç bir anda alev aldı.

    İHA
    Cep telefonu yangın çıkardı!

    Meksika'nın Celaya kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan adamın cep telefonu yangına neden oldu.

    TELEFON ÇALINCA ARAÇ ALEV ALDI
    Aracına yakıt alan adamın pompayı aracından çıkaracağı sırada elinde bulunan cep telefonunun çalması sonucu araç bir anda alev aldı. Talihsiz adam, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevlerin pompaya sıçramaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ CEP TELEFONU
    Guanajuato İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin cep telefonunun benzin pompalarının yakınında kullanılmasından kaynaklandığı doğrulanırken, araç sahiplerine benzin istasyonlarında cep telefonlarını kullanmamaları çağrısında bulunuldu.



    UZMANLAR UYARIYOR
    Uzmanlar, akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanılması durumunda yaydıkları dalganın, ateşe sebebiyet verecek küçük bir kıvılcımın oluşması için yeterli enerjiyi üretebileceğine dikkat çekti.

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    Haberler Dünya Meksika'da akaryakıt istasyonunda cep telefon çalınca yangın çıktı!