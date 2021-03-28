ABD'de bir hapishanede hareketli anlar yaşandı.
KÖTÜ KOŞULLARI PROTESTO ETTİLER
Oklahoma Cezaevi'nde 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum cumartesi gecesi cezaevi personelini rehin aldı. Mahkum koğuşta su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ifade etti.
Cezaevi yönetiminden koğuştaki kötü şartların düzeltilmesini talep eden mahkum cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından polis ateş açtı.
MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Mahkumun öldürülmesinin ardından Oklahoma Cezaevi'nin kapısında toplanan mahkum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti.