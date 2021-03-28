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    • 28.03.2021 23:02
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    'de isyan! Gardiyanı rehin alan mahkum öldürüldü

    'de bir hapishanede hareketli anlar yaşandı. 'nde 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum cumartesi gecesi cezaevi personelini rehin aldı. Cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından polis tarafından ateşe tutulan mahkum hayatını kaybetti.

    DHA
    ABD'de isyan!

    ABD'de bir hapishanede hareketli anlar yaşandı.

    KÖTÜ KOŞULLARI PROTESTO ETTİLER
    Oklahoma Cezaevi'nde 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum cumartesi gecesi cezaevi personelini rehin aldı. Mahkum koğuşta su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ifade etti.

    Cezaevi yönetiminden koğuştaki kötü şartların düzeltilmesini talep eden mahkum cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından polis ateş açtı.

    MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
    Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Mahkumun öldürülmesinin ardından Oklahoma Cezaevi'nin kapısında toplanan mahkum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti.

        Mahkum tarafından rehin alınan cezaevi çalışanının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

        Öte yandan, Oklahoma Cezaevi Müdürü Greg Williams konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olayın cezaevinin 10'uncu katında meydana geldiğini ve mahkumun kendisine ilaç vermeye gelen cezaevi çalışanını rehin alarak koğuşun anahtarlarına el koyduğunu ifade etti.

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