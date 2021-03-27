Bristol kentinde düzenlenen eylemlerde en az iki polis memurunun yaralandığı açıklanırken, duvarlara hakaret ve küfür içeren çeşitli çizimler yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde sadece dün akşam saatlerinde 10 kişinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı açıklandı.
ŞİDDET İÇEREN KARGAŞAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
BBC'nin haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan Avon ve Somerset Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gösterilerin "barışçıl protestolar" olarak başladığını ancak daha sonra "küçük bir azınlık tarafından şiddet içeren bir kargaşaya dönüştürüldüğünü" söyledi.
İki polis aracının ateşe verildiğini ve bir polis karakolunda hasarın meydana geldiğini duyuran yetkililer bir polis memurunun kolunun kırıldığı ve diğerinin de kaburgalarının kırıldığını açıkladı.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaşanan olayları ''kabul edilemez olarak nitelendirirken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir azınlığın haydutluğuna ve kargaşa yaratmasına asla müsamaha gösterilmeyecek. Polis memurlarımız, hepimizi korumak için kendilerini tehlikeye atıyorlar'' ifadelerini kullandı.