ABD'li Starbucks, 47 yıllık bir çaba sonrasında İtalya pazarına girmeyi başardı. İlk mağazasını 2018'de Milano'da açtı. Ancak Starbucks Rezerv Roastery, İtalyanlar'dan tam not almadı! Çünkü İtalyanlar'ın kahve tutkusu Starbucks'tan çok daha ileri noktadaydı. Şimdi ikinci Starbucks Rezerv Roastery için çaba harcayan şirkete izin çıkmadı.
Amerikalı yetkililer, "İtalyanlar kültürlerini değiştirmeye çalışan Amerikan şirketlerine karşı nazik davranmıyorlar. Diğer İtalyan şirketler de Starbucks'ı istemiyor" açıklamasını yaptı.
Amerikalı yetkililer, "İtalyanlar kültürlerini değiştirmeye çalışan Amerikan şirketlerine karşı nazik davranmıyorlar. Diğer İtalyan şirketler de Starbucks'ı istemiyor" açıklamasını yaptı.