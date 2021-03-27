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    ! 'dan 'a veto

    'li , 47 yıllık bir çaba sonrasında pazarına girmeyi başardı. İlk mağazasını 2018'de 'da açtı. Ancak , lar'dan tam not almadı! Çünkü İtalyanlar'ın kahve tutkusu Starbucks'tan çok daha ileri noktadaydı. Şimdi ikinci Starbucks Rezerv Roastery için çaba harcayan şirkete izin çıkmadı.

    Fitne kahve
    ABD'li , 47 yıllık bir çaba sonrasında pazarına girmeyi başardı. İlk mağazasını 2018'de 'da açtı. Ancak , lar'dan tam not almadı! Çünkü İtalyanlar'ın kahve tutkusu Starbucks'tan çok daha ileri noktadaydı. Şimdi ikinci Starbucks Rezerv Roastery için çaba harcayan şirkete izin çıkmadı.

    yetkililer, "İtalyanlar kültürlerini değiştirmeye çalışan şirketlerine karşı nazik davranmıyorlar. Diğer İtalyan şirketler de Starbucks'ı istemiyor" açıklamasını yaptı.
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    Haberler Dünya Fitne kahve! İtalya'dan Starbucks'a veto