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    Dijital çılgınlık! NYT yazarı makalesi için 563 bin dolar istedi

    Teknolojinin de saçmalığı zirve yaptı... Dijital tablolar milyon dolarlara alıcı bulurken yazarı de, makalesi için çılgın fiyat istedi.

    Dijital çılgınlık
    NFT üzerinden dijital varlıkların satışı artarken, son olarak da yazarı , makalalelerinden birini 563 bin dolara satışa çıkardı. Roose, "Bir gazeteci neden NFT partisine katılmasın?" diyen Roose, yazısında dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği NFT sistemine değindi. Roose, yazısında "Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT'lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Dijital çılgınlık! NYT yazarı makalesi için 563 bin dolar istedi