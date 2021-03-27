Dijital çılgınlık! NYT yazarı makalesi için 563 bin dolar istedi

NFT üzerinden dijital varlıkların satışı artarken, son olarak da New York Times yazarı Kevin Roose, makalalelerinden birini 563 bin dolara satışa çıkardı. Roose, "Bir gazeteci neden NFT partisine katılmasın?" diyen Roose, yazısında dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği NFT sistemine değindi. Roose, yazısında "Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT'lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam" ifadelerini kullandı.
- Dünya
- 27.03.2021 Gazete