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    • Dünya
    • 26.03.2021 09:24
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    • 26.03.2021 09:27
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    SON DAKİKA: Babasını öldüren annesini kızı etti

    Son dakika haberi: 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. i kendisine şiddet uygulayan eşini öldürdü. Kadına ise cezası verildi. İdam cezasını ise kadını kızı uyguladı.

    Akıllara durgunluk veren idam

    İran bir kez daha 'Kısasa kısas' uygulaması ile gündemde. İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi.

    KAN PARASINI KABUL ETMEDİ
    Babası annesi tarafından öldürülen genç 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.

    BOŞANMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
    İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor.

        KADININ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DE İDDİA EDİLİYOR
        Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

        KISASA KISAS SIKLIKLA UYGULANIYOR
        İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor.

        KAN PARASI TALEP EDİLİYOR
        Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor.
            Haberler Dünya SON DAKİKA: Babasını öldüren annesini kızı idam etti