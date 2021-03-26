İran bir kez daha 'Kısasa kısas' uygulaması ile gündemde. İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi.
KAN PARASINI KABUL ETMEDİ
Babası annesi tarafından öldürülen genç 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.
BOŞANMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor.