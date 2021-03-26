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    • 26.03.2021 18:46
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    5. sınıf öğrencisi Bade'nin mektubuna cevap verdi

    , 5. sınıf öğrencisi 'in kendisine yazdığı mektubuna cevap verdi. Elizabeth, ingilizcesini geliştirmek isteyen minik Bade'ye iyi dileklerini iletti.

    İHA
    İkinci Elizabeth Türk öğrenciye mektup yolladı

    Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e yazdığı mektuba cevap geldi.

    Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap Windsor Sarayı'ndan gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

    Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

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    Haberler Dünya İkinci Elizabeth 5. sınıf öğrencisi Bade'nin mektubuna cevap verdi