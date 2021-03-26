BEYAZ SARAY KOVİD-19'UN KAYNAĞI İÇİN DSÖ RAPORUNU BEKLİYOR

Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield'in, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Dünya Sağlık Örgütünün konuyu araştırdığına ve yakın zamanda bir rapor yayımlayacağına işaret eden Psaki, "Bu rapor yayımlandığında, Kovid-19'un ilk zamanları ve çıkış noktasına dair birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Böylece de gelecek krizlere daha iyi hazırlanabiliriz." yorumunu yaptı.

Psaki, DSÖ'nün soruşturmasında şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.

BİDEN'IN FOX'A SÖZ HAKKI VERMEMESİ GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyetçi kanatta yer alan Fox News'in Muhabiri Peter Doocy, Biden'ın dünkü basın toplantısında kendisine söz vermediğini hatırlatarak "Neden bizim ismimiz Biden'ın önündeki listede yoktu?" diye sorması üzerine Psaki, bugüne kadar Fox'a birçok açıklama yaptıklarını söyledi.