Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den ABD'nin daha önce açıklanan Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin açıklama geldi.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"1 MAYIS'A KADAR ÇEKİLMEMİZ ZOR GİBİ"
Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.
Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.