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    • Dünya
    • 26.03.2021 17:04
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    • 26.03.2021 17:05
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    'te korkunç olay! Kaza sonrası gaz tüpü patladı...

    Asya ülkesi 'te meydana gelen zincirleme kazada 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kaza nedeniyle minibüsteki gaz tüpünün patladığı ve can verenlerden 13'ünün yandığını aktardı.

    Bangladeş'te korkunç olay! Kaza sonrası birden patladı...
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    'in Rajshahi şehrinde otobüs, minibüs ve binek aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi öldü.

    Yetkililer, hızlı seyreden bir otobüsle minibüsün çarpıştığını, minibüse de arkadan bir binek aracın çarptığını bildirdi.

    Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpünün patladığını ve mahsur kalan 13 kişinin yanarak can verdiğini ifade eden yetkililer; otobüsteki 3, araçtaki 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

    Yetkililer, 3'ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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