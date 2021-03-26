Açıklamada, araştırma sonuçlarının, ilk dozu yüksek koruma sağlayan Pfizer-BionTech'in Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü desteklediği ve ilk doza öncelik verilmesiyle risk grubunda yer alan daha fazla kişinin korunabileceği bildirildi.

Kovid-19 geçirdikten sonra bir doz aşı yaptırmış kişilerdeki T hücresi ve antikor tepkisinin Kovid-19'a yakalanmadan bir doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla daha yüksek olduğu dile getirilen açıklamada, aşıdan sonra oluşan T hücresi ve antikor yanıtının ne kadar sürdüğünün ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çalışmanın aşıların virüse karşı "mükemmel" koruma sağladığına ilişkin daha fazla kanıtı ortaya koyduğunu belirtti.

Hancock, yürüttükleri "başarılı" aşılama programı sayesinde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğunu ve temmuza kadar tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.