Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un çalışma koşullarına dair skandallar devam ediyor. Şirket bir süredir yoğun çalışma temposu nedeniyle eleştiriliyordu. Öyle ki bazı Amazon işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları için şişelere işedikleri iddia edilmişti.
İDRAR DOLU ŞİŞELERİ POŞETLERİN İÇİNE BIRAKILMAMASI UYARISI YAPILIYOR
Amazon uzun süredir bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu. Ancak The Intercept, şirket içi bir yazışmayı ortaya çıkardı. Geçen sene çalışanlara gönderilen bir elektronik postada Amazon'un bölge müdürü "Torbalara dışkılamayın" uyarısı yapıyor. Postanın devamında idrar dolu şişeleri poşetlerin içine bırakılmaması uyarısı yapılıyor.
Ayrıca Amazon yöneticisi uyarı mesajında bu olayın çok kere tekrarlandığını belirtiyor. Öte yandan The Intercept'in konuştuğu Amazon depo işlerinden biri şişeye tuvalet alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan çalışan, Amazon'un işçi eğitimlerinde sürekli bu konuya değindiğini de belirtti.