



Amazon, "Gerçekten şişeye idrar iddialarına inanmıyorsunuz, değil mi? Eğer bu gerçek olsaydı hiç kimse bizim için çalışmazdı. Gerçek şu ki; Dünya genelinde bir milyondan fazla yaptığı işle grur duyan ve ilk günden beri iyi ücretler alıp sağlık hizmetine sahip işçilerimiz var. Umarız ki diğer işçilerin de bu haklara sahip olmasını sağlayacak yasalar çıkartabilirsiniz" cevabını vermişti.

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