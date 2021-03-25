Türkiye, Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile normalleşme mesajı vermiş, Ankara'nın çağrısı bölgede geniş yankı uyandırmıştı.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'yi bölgesel bir partner olarak görmek isteriz." ifadesini kullanmıştı.
İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan gelişmeleri farklı bir açıdan ele aldı.
İSRAİL BASININDAN ANKARA-TEL AVİV ANALİZİ
"İsrail'in İran'ı kontrol altına almak için Türkiye ile yeniden konumlanması gerekiyor" başlıklı yazıda, İsrail-İran gerilimine değinildi, Tahran'a karşı "sağlam bir bölgesel cepheye ihtiyaç duyulduğu" aktarıldı.
ORTA DOĞU'DAKİ ÜÇ GÜÇ EKSENİ
Orta Doğu'nun Türkiye, İran, İsrail ve Arap ortakları olarak üç güç eksenine ayrıldığına işaret edilerek, "Erdoğan'a mütevazı bir 'bedel' ödemek İsrail'e önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir." denildi.