Yazıda, şu görüşler paylaşıldı:

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"Bu, İsrail'in İran'a karşı saflarını sıklaştırması için bir fırsattır ancak bunu doğru yapabilmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Sayısız nedenden ötürü, artık Türkiye-İsrail uzlaşmasının vakti geldi.