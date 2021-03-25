ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.
ABD AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLECEK Mİ?
Biden, 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.
KUZEY KORE'YE UYARI
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore'nin "tansiyonu tırmandırması" halinde bunun "yanıtları" olacağı konusunda uyardı.
"BEN VARKEN ÇİN DÜNYA HAKİMİYETİ KURAMAYACAK"
Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.