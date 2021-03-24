SON DAKİKA: Meteoroloji can sıkıcı veriyi açıkladı! Son 50 yılın en sıcak 3. kış mevsimi yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kış (aralık, ocak, şubat) mevsimi ortalama sıcaklığı 3,6 derece olarak ölçüldü. Bu kış ise ortalama sıcaklık 2,6 derece artarak, 6,2 dereceye yükseldi.
EN YÜKSEK SICAKLIK RİZE'DE
Kışın en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Rize'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı'da kayıtlara geçti.
1971'DEN SONRA EN SICAK 3. KIŞ
Türkiye'de en sıcak kış mevsimi 2010'da kaydedildi. Bu kış, Türkiye'de 1971'den sonra en sıcak 3. kış mevsimi olarak ölçüldü.
Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 kış mevsimi şöyle sıralandı:
SıraYıl
1.2010
2.2018
3.2021
4.2013
5.2015
6.2011
7.1979
8.1999
9.2001
10.2020
Bu kış, ortalama sıcaklıklar Gemerek, Zara, Karabük, Boyabat, Nallıhan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Doğubayazıt, Malazgirt, Elbistan ile Batman çevreleri mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti.
MARMARA BÖLGESİ'NDE EN YÜKSEK SICAKLIK SAKARYA'DA
Marmara Bölgesi'nde kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,9 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 26,5 dereceyle Sakarya'da ölçüldü.
Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgesinin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 derece ile Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 26 derece ile Salihli'de tespit edildi.