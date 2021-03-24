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    • Dünya
    • 24.03.2021 13:37
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    • 24.03.2021 13:37
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    : Başbakanı Merkel nedeniyle acil bir toplantı yapacak

    haberine göre Başbakanı Merkel çarşamba günü nedeniyle acil bir toplantı yapacak. Görüşmede virüs kısıtlamalarının uzatılması konusu ele alınacak.

    Korkulan oldu! Acil toplanıyorlar

    İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan (Kovid-19) salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

    virüs pandemisinde üçüncü dalganın yaşandığı 'da kısıtlamalar geri geldi.

    Pandeminin etkisi artırdığı ülkelerden birisi olan 'da Başbakan Merkel'den flaş bir adım geldi.

    Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

    Reuters'ın geçtiği bilgisine göre, Merkel federal bölge yetkilileri ile görüşecek.

    Aynı habere göre, görüşmede koronavirüs kısıtlamalarının uzatılması konusu ele alınacak.

    Pandeminin ilk gününden bu yana Almanya'da 2.5 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs 75 binin üzerinde kişinin canına mal oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak