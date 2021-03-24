İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 346 bin 445 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 657 bin 587 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, parlamentoda yaptığı konuşmada, aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerin telafi edilmesine değinerek, "Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. En sonunda ihtiyaçlarımız karşılanacak. Böylece aşılamada gerçek anlamda bir hızlanma teşvik edilebilir." dedi.

Bakan Speranza, İtalya'ya bu ay sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini, ikinci üç aylık periyotta 50 milyon, üçüncü üç aylık dönemde ise 80 milyon doz aşı temin edecekleri bilgisini verdi.