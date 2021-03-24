Güney Avrupa'nın önemli ülkesi İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 363 bin 767 koronavirüs testi yapıldığı ve 21 bin 267 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 440 bin 862'ye ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 460 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 106 bin 339'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 132 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 561 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi artarak 3 bin 588 oldu.
İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 346 bin 445 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 657 bin 587 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, parlamentoda yaptığı konuşmada, aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerin telafi edilmesine değinerek, "Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. En sonunda ihtiyaçlarımız karşılanacak. Böylece aşılamada gerçek anlamda bir hızlanma teşvik edilebilir." dedi.
Bakan Speranza, İtalya'ya bu ay sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini, ikinci üç aylık periyotta 50 milyon, üçüncü üç aylık dönemde ise 80 milyon doz aşı temin edecekleri bilgisini verdi.