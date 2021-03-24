ANKARA İLE DİYALOG VURGUSU

"Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var. Avrupa'ya sırtını dönmesin diye her şey yapılmalı." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile yeniden ilişki geliştirme konusuyla ilgili olarak, "Bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, Ankara'nın NATO'daki yerini netleştirmeleri gerektiğini savunarak, "Fransa çok net davrandı. Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler olduğunda onları kınadık ve fırkateynler göndererek harekete geçtik." diye konuştu.