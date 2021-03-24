Fransız devlet televizyonu France TV'nin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hazırladığı özel dosya yayınlandı.
Programla ilgili bir hafta boyunca gazetelerde ilanlara yer verilirken, radyolar ve televizyonlarda programın tanıtımı paylaşıldı.
"ERDOĞAN AVRUPA'YA MEYDAN OKUYOR"
Programın bir bölümünde 1.5 saatlik "Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı dosyaya yer verildi.
Belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son aylarda giderek gerginleşen" Avrupa Birliği (AB) ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldı.
MACRON: TÜRKİYE SEÇİMLERE MÜDAHALE EDEBİLİR
Söz konusu yapımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görüşlerine yer verildi. Macron ve Sarkozy, Türkiye'nin jeopolitiğine ilişkin vizyonlarını sundu.
Türkiye'nin 2022 yılında Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale etmesinden endişeli olduğunu belirten Macron, "Belli ki bir sonraki seçime müdahale etme girişimleri olacak. Tehditler örtülü değil." dedi.
ANKARA İLE DİYALOG VURGUSU
"Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var. Avrupa'ya sırtını dönmesin diye her şey yapılmalı." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile yeniden ilişki geliştirme konusuyla ilgili olarak, "Bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Emmanuel Macron, Ankara'nın NATO'daki yerini netleştirmeleri gerektiğini savunarak, "Fransa çok net davrandı. Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler olduğunda onları kınadık ve fırkateynler göndererek harekete geçtik." diye konuştu.