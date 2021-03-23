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    • 23.03.2021 12:08
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    Son dakika: 'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

    'ten yapılan açıklamada, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin, 'ın CEO'su 'ye 2,9 milyondan dolardan fazla bir miktara NFT isimli kripto para olarak satıldığı bildirildi.

    İlk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

    'ın Üst Yöneticisi (CEO) 'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

    'ten yapılan açıklamada, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin, 'ın CEO'su 'ye 2,9 milyondan dolardan fazla bir miktara NFT isimli kripto para olarak satıldığı bildirildi.

    Dorsey, "Twttr'imi şimdi kuruyorum" yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, isimli 'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

    Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı