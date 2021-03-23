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    • 24.03.2021 06:16
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    SON DAKİKA: savaş uçaklarıyla 'yi vurdu

    Son dakika haberi! savaş uçakları, Şeridi'ndeki bazı noktalara saldırı düzenledi. , dün akşam Gazze'den İsrail'de açık alana düşen bir roket fırlatıldığını açıklamıştı.

    AA
    İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu

    savaş uçakları, Şeridi'ndeki bazı noktalara saldırı düzenledi.

    Alınan bilgiye göre, abluka altındaki Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlenen saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerinin roket üreten bir noktaya ve Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu.

    Adraee, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık yapıldığını kaydetti.

    , dün akşam Gazze'den İsrail'de açık alana düşen bir roket fırlatıldığını açıklamıştı.

    Eylemi Gazze'den üstlenen bir grup olmadı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu